Крушение новостного вертолета в Лос-Анджелесе унесло жизни трех человек

В Лос-Анджелесе разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей. По данным «Москва24», в результате крушения три человека погибли, еще один пострадавший был госпитализирован.
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