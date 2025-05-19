Народные дачные приметы, которые укажут на прибыль: как по цветению картошки или муравьям определить финансовое положение дел Ольга БезродняяМногие дачники верят в приметы, которые могут предсказать как богатый урожай, так и финансовые трудности.
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