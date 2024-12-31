В Чувашии сильный ветер оставил без света почти 10 тыс. жителей

Аварийное отключение электроэнергии произошло в шести муниципальных округах Чувашии из-за непогоды, 31 декабря сообщила пресс-служба Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии