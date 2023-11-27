Антивейп-система разработана в России

Все больше людей в России и мире начинают понимать пагубность использования вейпов. Эта привычка, которую многие позиционируют как оптимальную альтернативу курению табака, далеко не так безобидна, как многие думают.
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