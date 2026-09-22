Аделина Панина: от чего необходимо избавиться перед осенним равноденствием

Совсем скоро, с 21 по 23 сентября, наступает астрономическая осень — равноденствие, день, когда сутки делятся ровно пополам.
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