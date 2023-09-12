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В новосибирском Минпромторге прокомментировали возвращение магазина Decathlon

В новосибирском Минпромторге прокомментировали возвращение магазина Decathlon

В России сообщили о возможном возобновлении работы магазинов сети Decathlon.Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что магазины спортивных товаров "Декатлон" могут открыться в стране уже до конца 2023 года.

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