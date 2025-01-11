UFC 311 может пройти в Лас-Вегасе из-за пожаров в Калифорнии

«Пока речи об отмене или переносе нет. Но прорабатывается запасной вариант. Если он станет реален, турнир пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena», – сообщил ТАСС источник, близкий к организаторам турнира.
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