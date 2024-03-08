В Оренбургской области сотрудники полиции поздравили с праздником весны матерей и жен сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

В преддверии 8 марта старший психолог МО МВД России «Бузулукский» капитан полиции Алла Объедкова и представитель Общественного совета при МО МВД России «Бузулукский», а также представитель Совета ветеранов Юрий Демин посетили Потапову Любовь Лаврентьевну, Десенко Ольгу Владимировну, Амирова Зульфию Зуфаровну, Старкову Татьяну Сергеевну, Ларионову Елену Владимировну, Чернову Акулину Степановну и Шемякова Ивана Владимировича - родственников сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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