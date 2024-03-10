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В России вступили новые своды правил по градостроительной деятельности

В феврале вступили в силу новые своды правил, которые распространяются на градостроительную деятельность по развитию новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки муниципальных образований.

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