Датамайнер обнаружил будущий контент шутера XDefiant Пользователю социальной с...

Датамайнер обнаружил будущий контент шутера XDefiantПользователю социальной сети X Rogue TX удалось обнаружить в файлах бесплатного аренного шутера XDefiant подробности о будущем контенте: новых фракциях, игровых режимах и оружии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)