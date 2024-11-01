Дмитрий Васильев: «При поддержке города у нас все получится!»

По его словам, в городе более 3 миллионов человек занимаются спортом Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отметил, что в проекте городского бюджета на 2025 год, который на этой неделе губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов представил в Законодательном собрании, физкультурно-спортивной отрасли уделено большое внимание.