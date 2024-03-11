Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко в двух сетах победила Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира встречалась с Эммой Радукану.
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