Стало известно о ключевой ошибке врачей в день трагедии с Михаэлем Шумахером

Стало известно о ключевой ошибке врачей в день трагедии с Михаэлем ШумахеромSteve Etherington / Mercedes29 декабря исполнится десять лет с трагедии, произошедшей с Михаэлем Шумахером на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах.
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