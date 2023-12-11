Стало известно о ключевой ошибке врачей в день трагедии с Михаэлем Шумахером

Стало известно о ключевой ошибке врачей в день трагедии с Михаэлем ШумахеромSteve Etherington / Mercedes29 декабря исполнится десять лет с трагедии, произошедшей с Михаэлем Шумахером на горнолыжной трассе курорта Мерибель во французских Альпах.