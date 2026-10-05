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Царьград

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Вели себя странно, ездили в тайгу ночью: накануне пропажи Усольцевых сняла уличная камера

Вели себя странно, ездили в тайгу ночью: накануне пропажи Усольцевых сняла уличная камера

Появилось последнее видео с пропавшей семьей, и её поведение на кадрах вызывает вопросы. Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге более года назад.

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