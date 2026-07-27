Бразильский фотограф снял женщин до, во время и после оргазма

Бразильский фотограф Маркос Альберти (Marcos Alberti), известный по прошлогоднему проекту «Три бокала» о влиянии алкоголя на человека и его выражение лица, затронул другую, более глубокую и деликатную тему.
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