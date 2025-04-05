Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия добилась успеха в сложных переговорах с США.
Глава РФПИ Дмитриев: РФ добилась успеха в сложных переговорах с США
Комментарии
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ШКИПЕР
Какие договорённости ? Договорённости о отмене ударов по энергообъектах ? Так это договор между Путиным и Трампом, а Зе клал на эти договорённости большой и толстый. Так ,что о какойто продуктивности этих договорах не надо бла- бла.
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13 час.
михаил пензин
Прогибается перед пиндосами? Какие успехи? В чем?Как вооружение, наемники и натовские спецы текли в руину, так и текут
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10 час.
Владимир Соловьев
Договориться, не значит воплотить в жизнь. Россия уже не раз попадала в американскую ловушку, но для вороватого бизнеса нет понятия "Страна и Родина", есть слово "прибыль" и личное богатство.
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8 час.
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