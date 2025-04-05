Глава РФПИ Дмитриев: РФ добилась успеха в сложных переговорах с США

ШКИПЕР Какие договорённости ? Договорённости о отмене ударов по энергообъектах ? Так это договор между Путиным и Трампом, а Зе клал на эти договорённости большой и толстый. Так ,что о какойто продуктивности этих договорах не надо бла- бла.

михаил пензин Прогибается перед пиндосами? Какие успехи? В чем?Как вооружение, наемники и натовские спецы текли в руину, так и текут