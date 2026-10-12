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Не только о футболе

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Аршавин назвал главных фаворитов РПЛ после трети сезона, исключив два московских клуба

Аршавин назвал главных фаворитов РПЛ после трети сезона, исключив два московских клуба

    Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о фаворите в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

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