В день снятия блокады планируются небольшие перекрытия.с 19:00 до 23:59 27 января будет перекрыто движение по: Дворцовому мосту; Адмиралтейской набережной; Дворцовому проезду; Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста; Мошкову переулку; Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка; Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы; Адмиралтейскому проспекту от Дворцовой площади до Гороховой улицы; Биржевой площади.