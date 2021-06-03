Многослойная одежда, удобная обувь и попутный ветер. Что нужно для хождения под парусами

Важность правильной экипировки при занятиях парусным спортом переоценить практически невозможно. Непосвящённому человеку может показаться на первый взгляд, что одежда, которую.
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