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Многослойная одежда, удобная обувь и попутный ветер. Что нужно для хождения под парусами

Важность правильной экипировки при занятиях парусным спортом переоценить практически невозможно. Непосвящённому человеку может показаться на первый взгляд, что одежда, которую.

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