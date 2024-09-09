"Жители поверили не словам". Хорохордин поздравил Турчака с победой на выборах

Экс-глава Республики Алтай пожелал успехов команде нового губернатора региона Бывший губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы региона.
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