В системе подготовки иностранных наемников на Украине происходят изменения. Нацгвардия получает право готовить иностранцев по ускоренной трехнедельной программе — 21 день с немедленным направлением на позиции по окончании курса, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко* .
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