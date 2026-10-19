В системе подготовки иностранных наемников на Украине происходят изменения. Нацгвардия получает право готовить иностранцев по ускоренной трехнедельной программе — 21 день с немедленным направлением на позиции по окончании курса, сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко* .