Что выявила проверка имущества одного из министров

Имущество министра юстиции Вероники Михайловой-Морару оказалось в центре внимания Национального органа по неподкупности (НОН) в конце 2023 года, после того как учреждение было уведомлено о том, что министр не задекларировала доходы, полученные ее мужем.
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