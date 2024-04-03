Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Тихонов
    Пусть катятся куда угодно, а в Афгане им талибы яйца отрежут"Не стоит играть ...
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    да я давно понял этого пидараса...."Не стоит играть ...
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Судить или ликвидировать

Люблю   такие  совпадения. Вчера    дорогой     наш  Димитрий-Принудитель,     чьи  посты  все    все  добрые   русские люди   используют  как  таблетки     против  уныния,  написал  у  себя    в  телеграмме  следующее: "При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа азова, буданова или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе.

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