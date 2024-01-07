Александр Семченко: СБУ задержала жителя Львова, который украл бюст Шухевича: подробности ареста и последствия

СБУ задержали жителя Львова, который сдал на металлолом бюст Шухевича. После ракетного удара по музею местный житель прибыл на место происшествия, где погрузил бюст и ещё несколько экспонатов, и отвез в ближайший пункт приёма металла, где получил 2300 грн.