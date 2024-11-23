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23/11/24==ондон "в труху" за 17 минут, обвальное наступление под Курахово, концлагеря СБУ для русских, о которых молчат в сводках Подлётная карта "Орешника

23/11/24==ондон "в труху" за 17 минут, обвальное наступление под Курахово, концлагеря СБУ для русских, о которых молчат в сводках Подлётная карта "Орешника

Фото: Подлётная карта "Орешника" до основных городов Европы недвусмысленно намекает – против новой русской ракеты нет приёма.

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