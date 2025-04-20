Методическое объединение школы эффективного передового опыта.

18.04.2025 в дошкольном учреждении прошло методическое объединение школы эффективного передового педагогического опыта, темой которого являлась: ´Профессиональный рост педагога как необходимое условие повышения качества образования´.
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