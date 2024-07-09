Попали! От артбригады, стрелявшей по Донецку – 40 погибших и сотня раненых, утробные взрывы БК, все складам

Вчера местные жители отчетливо слышали два прилета в десятом часу вечера на юго-восток города. Орала тревога, к месту дислокации 55-й отдельной артиллерийской бригады промчалась пожарная машина с сиреной.
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