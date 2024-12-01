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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разыгрывающий «Барселоны» Раул Нето пропустит около 4 недель из-за травмы бедра

Бразильский защитник присоединился к «Барселоне» в начале этой недели и получил травму приводящей мышцы левого бедра через несколько минут после дебютного появления в игре с «Реалом».

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