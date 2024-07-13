Правительство смягчило требования по продаже валютной выручки

Крупнейшим российским экспортерам облегчили требования к репатриации валютной выручки. Ранее компании должны были возвращать не менее 60% заработанных за рубежом средств, теперь этот показатель снижен до 40%.
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