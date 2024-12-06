Проезд по Троицкому проспекту в Архангельске частично открыт

Автобусы возвращаются к обычным схемам движения.Об этом сообщает портал городской администрации.Стоит также обратить внимание, что проезд по Троицкому проспекту может быть затруднен из-за ограждения участка, где ведётся бетонирование колодца.
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