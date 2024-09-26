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Марк Аллен сделал максимум на British Open 2024 (видео)

Марк Аллен сделал максимум на British Open 2024 (видео)

Марк Аллен сделал четвертый максимальный брейк 147 очков в своей карьере во время матча 1/16 финала с Беном Мертенсом на British Open 2024 в 26 сентября, сообщает WST Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.

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