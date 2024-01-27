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☕️ 5 детских забав в СССР, которые современным детям показались бы дикостью (это не в смартфон пялиться)

☕️ 5 детских забав в СССР, которые современным детям показались бы дикостью (это не в смартфон пялиться)

Список забав современного ребенка не идет ни в какое сравнение с теми, что были доступны мальчишкам и девчонкам из Советского Союза.

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Комментарии
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tsan tsan
Всё было так, но всё же ничто не могло сравниться  с находкой бандитского схрона  в горах  двух полных комплектов  МП-38  в транспортировочных ящиках с 6 снаряженными магазинами в каждом комплекте !  Правда , детьми были тогда относительными - 14 лет. Долго думали, что делать - решили, что надо отстрелять весь запас патронов , а потом с помпой всё сдать в милицию. Целую неделю шмаляли высоко в горах. Потом всё принесли  и сдали в сельсовет, а уж они вызвали милицию. Понаехало !  И только  уполномоченный КГБ  в сторонке спросил про патроны. Врать было бесполезно, всё рассказали, он сходил с нами на место , увидел гору гильз  и промолчал. Нам ещё и грамоты дали. 1960 год.
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Евгений Филин
А про марганцовку с магнием забыли?
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29 мин.
Леонид Попивняк
Саму рогатку делали из женской шпильки......а резинка называлась &quot;венгерка&quot;)))))))))
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