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Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Интересная жизнь с Vera Star На днях депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о том, что в отношении внучек первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева — 37-летней Анастасии Вирганской и 45-летней Ксении Горбачевой, следует возбудить уголовное дело.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Именно! Об этом еще М.Булгаков в 1924 году в своем Собачьем Сердце писал! Поэтому то из тупого совко-быдло - совеЦкого пролетариата Людей не вышло и СССР не продержался и 70-и лет!👌
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Taurus Zmei
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Taurus Zmei
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