Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков признался, за что ему стыдно перед детьми

Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал как совмещает работу и отцовство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков ответил на вопрос Дмитрия Зарубина о том, как ему удается совмещать родительскую миссию с работой.