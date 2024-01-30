Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков признался, за что ему стыдно перед детьми

Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал как совмещает работу и отцовство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Сергеевич Песков ответил на вопрос Дмитрия Зарубина о том, как ему удается совмещать родительскую миссию с работой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии