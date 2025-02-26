Нижегородским школьникам рассказали о способах защиты от спама и сохранения цифровых данных. На занятиях в рамках всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности «Цифровой ликбез» ребята узнали о том, как работать с технологиями на базе нейросетей, зачем нужно резервное копирование данных и как оградить себя от спама.