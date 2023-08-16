Прославленный экс-игрок НБА Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм. Аллен поделился картинкой с пятью собаками разного цвета и словами «Мы все одинаковые.
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