В Мангистау летом будут работать 3 загородных детских лагеря

Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист отдела «Адамгершілік рухани тәрбие және өзін өзі тану» управления образования Мангистауской области Орынгуль Мамутова.
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