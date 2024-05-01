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В Мангистау летом будут работать 3 загородных детских лагеря

В Мангистау летом будут работать 3 загородных детских лагеря

Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист отдела «Адамгершілік рухани тәрбие және өзін өзі тану»  управления образования Мангистауской области Орынгуль Мамутова.

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