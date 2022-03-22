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Клубы РПЛ обсудят идею о едином поставщике формы и общем авиаперевозчике

У клубов РПЛ могут появиться общий авиаперевозчик и единый технический партнер. По информации «РБ Спорт», сегодня клубы лиги на общем собрании обсудят возможность введения единого технического партнера и общего авиаперевозчика для всех команд.

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