Почему нельзя обмывать человека, когда моешь пол

Несмотря на торжество научного мировоззрения, люди склонны к суевериям. Чёрные кошки, пустые вёдра, стук по дереву и сплёвывание через левое плечо сопровождают каждого из нас независимо от взглядов и убеждений.
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