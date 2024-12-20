На развитие службы ветеринарии Иркутской области направят более 1 млрд рублей

В Иркутской области утвержден план развития региональной службы ветеринарии на 2025-2029 годы. На реализацию основных направлений плана направят более 1 млрд рублей, из них более 800 тысяч рублей – из областного бюджета.
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