В Ростове снесут аварийный дом 1870-х на Минераловодской, 80

В Ростове запланирован снос ещё одного многоквартирного дома, признанного аварийным. Речь идёт о двухэтажном здании, расположенном по адресу улица Минераловодская, 80.
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