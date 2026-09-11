Азиатские фондовые рынки рухнули 11 сентября на фоне скачка цен на нефть Brent выше $108 за баррель

Торговая сессия 11 сентября 2026 года на азиатских фондовых площадках открылась глубоким падением ключевых индексов, вызванным возобновлением распродаж на Уолл-стрит и продолжающимся стремительным ростом цен на энергоносители.
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