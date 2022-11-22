“Потолок будет весьма дырявым”: Канищев оценил инициативу Запада против российской нефти

Максим Канишев, директор исследовательского центра “Ансельм”, сказал РИА Новости, что ограничение цены на российскую нефть, которое хотят ввести G7 и ЕС, будет весьма “дырявым”, поскольку существуют сотни юридических возможностей обойти запрет на страхование и транспортировку нефти сверх лимита.
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