Прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал снизилась на 11%

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2024 года по МСФО составила 13 млрд рублей (-10,9% по сравнению с 1 кварталом 2023 года), что соответствует рентабельности капитала 29% (39% по итогам 1 квартала 2023 года).