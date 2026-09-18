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Царьград

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Эксперт Нацева предупредила об опасности ИИ для принятия решений

Эксперт Нацева предупредила об опасности ИИ для принятия решений

Международный эксперт по психологии Стояна Нацева предостерегла от чрезмерного использования искусственного интеллекта для принятия решений.

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