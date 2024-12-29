Погибшие от отравления под Красноярском четверо детей более 10 часов вдыхали яд

В результате расследования трагедии в селе Красная Сопка Красноярского края, где в сентябре погибли четверо детей, стало известно, что отравляющее вещество поступало в их организм на протяжении более 10 часов.
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