Новый турецкий лоукостер AJet запустил рейсы в Стамбул из петербургского Пулково. Пассажирам предлагают бюджетные перелеты с возможностью коротких стыковок на пути в города Европы и Ближнего Востока.
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Новый турецкий лоукостер AJet запустил рейсы в Стамбул из петербургского Пулково. Пассажирам предлагают бюджетные перелеты с возможностью коротких стыковок на пути в города Европы и Ближнего Востока.