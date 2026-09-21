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Аномальное тепло или морозы: какой будет зима в российских регионах

Аномальное тепло или морозы: какой будет зима в российских регионах

РИА Новости/Виталий Аньков Зима в большинстве регионов России в 2026 году окажется теплее климатической нормы, однако в ряде субъектов ожидаются температуры ниже средних показателей.

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