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Metro новости

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Сидни Суини столкнулась с волной критики из-за откровенной рекламы

Сидни Суини столкнулась с волной критики из-за откровенной рекламы

Звезда "Эйфории" Сидни Суини стала героиней скандальной рекламной кампании букмекера Novig. В ролике она предстала практически обнажённой, прикрываясь мячами и другим спортивным инвентарём, и повторяла слоган "Только спорт".

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