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Царьград

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Владимир Кристовский из Uma2rman готов вернуться в Нижний Новгород

Владимир Кристовский из Uma2rman готов вернуться в Нижний Новгород

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский, выступая на церемонии открытия VK Fest на Стрелке, поделился тёплыми воспоминаниями о родном городе и признался, что был бы готов вернуться в Нижний Новгород на постоянное место жительства.

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